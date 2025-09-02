Durere fără margini pentru o familie din Târgu Jiu: și-a înmormântat copilul nou-născut

O familie din Târgu Jiu trăiește momente sfâșietoare după ce și-a condus pe ultimul drum copilul nou-născut. Micuțul, adus pe lume în urmă cu doar câteva zile, a pierdut lupta cu viața din cauza unor malformații grave depistate la naștere.

Înmormântarea a avut loc astăzi, într-un cadru marcat de durere și lacrimi, părinții fiind nevoiți să-și ia rămas-bun de la ființa pe care o așteptaseră cu speranță și dragoste.

Pe rețelele de socializare, zeci de mesaje de condoleanțe au fost transmise familiei îndurerate, semn al solidarității comunității în fața acestei tragedii.

