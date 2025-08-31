spot_img
    Actualitate

    Surse: Schimbare de ultimă oră în măsurile lui Bolojan- reducere de 45% din administrația publică

    Guvernul se reunește, astăzi, într-o nouă ședință, pentru a adopta măsurile de reformă a administrației publice. Reuniunea are loc după ce, la ultima întâlnire, vineri, nu s-a reușit să se ajungă la un acord pe aceste măsuri. Pachetul privind administraţia publică viza, printre altele, reducerea cu aproximativ 40.000 de posturi, administraţiile locale şi cea centrală trebuind că reducă cu un sfert posturile din organigrama existentă în prezent. Potrivit unor surse, adevăratul motivul pentru care coaliția nu s-a înțeles în privința aprobări acestui punct din pachet și a fost amânată aprobarea este ca deși s-au înțeles în coaliție cu o reducere de 25%, în cadrul ședinței Ilie Bolojan a venit cu propunerea de reducere de 45%. Potrivit aceleiași surse, din județul Bihor s-ar reduce cele mai puține posturi.
    Social-democrații se opun pentru că în aceste condiții sunt comune care ar rămâne cu 2-3 angajați.

