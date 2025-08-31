spot_img
    Meciul pierdut la limită de echipa de handbal CSM Târgu Jiu la Craiova, considerat „Jaful anului“

    Alin Petre
    Alin Petre
    Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut sâmbătă, 30 septembrie, în deplasare, la limită, scor 27-26, în urma unor decizii controversate luate de brigada de arbitrii.

    Pagina de Facebook „Handbal Feminin“, urmărită de peste 65.000 de persoane, consideră că echipa din Târgu Jiu a fost „furată“ de arbitrii. Inclusiv la ultimul gol care a făcut diferența, arbitrii nu au fluierat un fault în atac.
    Maria Gavrilă a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 8 goluri.

    ”A fost un meci de o încrâncenare fantastică, iar noi am câștigat o echipa de luptătoare. Suntem mândri de ceea ce am arătat și nu meritam să pierdem acest joc. Vom încerca în continuare să luptăm pentru fiecare minge și să arătăm că atunci când joci cu inima poți realiza lucruri mari”, a declarat după partida de la Craiova, antrenorul Liviu Andrieș.

    „JAFUL ANULUI! Nu am mai văzut vreodată ca arbitrii să anuleze, într-o singură repriză, 3 goluri perfect regulamentare ale aceleiași echipe!!! Este strigător la cer arbitrajul meciului dintre Craiova și Târgu Jiu, câștigat la limită de echipa gazdă, în prima etapă a Ligii Florilor 25/26. Trei goluri perfect valide au fost anulate, marcate de Dumbrăvean și Simão Paulo (de două ori). În plus, multe alte decizii la limită au fost judecate în favoarea gazdelor!!! Totul, în repriza a doua“, este comentariul făcut de „Handbal Feminin“.

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
