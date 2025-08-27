spot_img
27.3 C
Târgu Jiu
miercuri, august 27, 2025
Altele
    AcasăActualitateTraseu istoric cu tranșeele din Primul Război Mondial marcat de către salvamontiștii...
    Actualitate

    Traseu istoric cu tranșeele din Primul Război Mondial marcat de către salvamontiștii gorjeni

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    23
    Salvamontiștii gorjeni refac marcajul unui traseu montan preferat de toți mai mulți turiști. De asemenea, aceștia vor realiza un traseu istoric, în care vor fi marcate și locurile tranșeelor din Primul Război Mondial:
    „Acțiune de întreținere a marcajelor turistice din masivul Parâng realizata de către salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pe traseul Crasna -Molidvis -Parângul Mare, traseu care asigură cel mai ușor si rapid acces până în vârful Parângul Mare și care devine din ce în ce mai popular pentru turiști.
    În perioada următoare, pe acest traseu, se va marca și o secțiune cu tematica istorica pe care se vor monta panouri informative si săgeți indicatoare care să pună în valoare urmele tranșeelor din Primul Război Mondial. «Traseul tranșeelor» face parte dintr-o amplă campanie derulată de către salvamontiștii gorjeni cu sprijinul autorităților locale și finanțată din bugetul județului Gorj pe anul 2025“, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.
    Articolul precedent
    Performanță: 11 elevi din Târgu Jiu, selectați pentru expoziția „DESIGN la M3 – Obiect, Volum, Semn Grafic”
    Articolul următor
    Bărbat reținut după ce a amenințat cu moartea o femeie
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    error: Content is protected !!