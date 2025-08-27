Traseu istoric cu tranșeele din Primul Război Mondial marcat de către salvamontiștii gorjeni

Salvamontiștii gorjeni refac marcajul unui traseu montan preferat de toți mai mulți turiști. De asemenea, aceștia vor realiza un traseu istoric, în care vor fi marcate și locurile tranșeelor din Primul Război Mondial:

„Acțiune de întreținere a marcajelor turistice din masivul Parâng realizata de către salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pe traseul Crasna -Molidvis -Parângul Mare, traseu care asigură cel mai ușor si rapid acces până în vârful Parângul Mare și care devine din ce în ce mai popular pentru turiști.

În perioada următoare, pe acest traseu, se va marca și o secțiune cu tematica istorica pe care se vor monta panouri informative si săgeți indicatoare care să pună în valoare urmele tranșeelor din Primul Război Mondial. «Traseul tranșeelor» face parte dintr-o amplă campanie derulată de către salvamontiștii gorjeni cu sprijinul autorităților locale și finanțată din bugetul județului Gorj pe anul 2025“, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.