    Un fost deputat și prefect de Gorj vinde un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată de 100 MW către o companie chineză

    Mugurel Surupăceanu, fost prefect de Gorj și deputat PSD, vinde un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată de 100 MW către o companie chineză. Potrivit Profit.ro, o subsidiară înregistrată în Singapore a conglomeratului industrial chinez Sany Group preia 2 companii românești care dezvoltă un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată însumată de aproape 100 MW, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
    Cele 2 firme de proiect din România sunt controlate de antreprenorul în energie Mugurel Surupăceanu.
    Tranzacția are aviz de securitate națională din partea statului român. Proiectul de parc fotovoltaic, împărțit în 2 secțiuni, cu puteri instalate vizate de 48 MW, respectiv 47,04 MW, este dezvoltat pe un amplasament de aproape 100 de hectare din comuna Dobrești, județul Dolj.

    Grupul chinez are peste 25.000 de euro

    Surupăceanu a mai vândut proiecte fotovoltaice, de peste 108 MW în total, asset-managerului lituanian INVL.

    Sany Group este un conglomerat chinez privat, cu multiple subsidiare pe plan extern, a cărui specializare principală este producția și distribuția de mașini și utilaje industriale grele, fiind al treilea producător de profil din lume. Grupul a raportat pe anul trecut net profit net de 840 milioane dolari, încasări totale de aproape 11 miliarde dolari și un efectiv de peste 25.000 de angajați.

