Un fost deputat și prefect de Gorj vinde un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată de 100 MW către o companie chineză

Mugurel Surupăceanu, fost prefect de Gorj și deputat PSD, vinde un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată de 100 MW către o companie chineză. Potrivit Profit.ro, o subsidiară înregistrată în Singapore a conglomeratului industrial chinez Sany Group preia 2 companii românești care dezvoltă un proiect de parc fotovoltaic cu putere instalată însumată de aproape 100 MW, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.

Cele 2 firme de proiect din România sunt controlate de antreprenorul în energie Mugurel Surupăceanu.

Tranzacția are aviz de securitate națională din partea statului român. Proiectul de parc fotovoltaic, împărțit în 2 secțiuni, cu puteri instalate vizate de 48 MW, respectiv 47,04 MW, este dezvoltat pe un amplasament de aproape 100 de hectare din comuna Dobrești, județul Dolj.

Surupăceanu a mai vândut proiecte fotovoltaice, de peste 108 MW în total, asset-managerului lituanian INVL.

Sany Group este un conglomerat chinez privat, cu multiple subsidiare pe plan extern, a cărui specializare principală este producția și distribuția de mașini și utilaje industriale grele, fiind al treilea producător de profil din lume. Grupul a raportat pe anul trecut net profit net de 840 milioane dolari, încasări totale de aproape 11 miliarde dolari și un efectiv de peste 25.000 de angajați.