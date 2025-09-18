spot_img
    VIDEO: Ministrul Energiei, apel la Bruxelles pentru menținerea termocentralelor din Complexul Energetic Oltenia

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Complexul Energetic Oltenia
    Complexul Energetic Oltenia(CEO)

    Complexul Energetic Oltenia rămâne în centrul negocierilor dintre România și Uniunea Europeană privind viitorul sectorului energetic. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un mesaj după discuțiile purtate la Bruxelles pe tema prelungirii funcționării termocentralelor pe cărbune, inclusiv cele din cadrul CEO.

    Ivan avertizează că închiderea centralelor ar genera o creștere semnificativă a prețului energiei electrice, într-un context în care populația și economia resimt deja presiunea facturilor ridicate.

    „România a decis acum 5 ani de zile cele mai agresive ținte de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. A primit miliarde de euro pentru noi capacități de producție care sunt astăzi doar pe foaie.
    Am venit să pledez, cu argumente clare, de ce nu putem închide centralele pe cărbune.
    Fac tot ce ține de mine, acum, în al 13-le-a ceas, ca aceste Centralele de la CE Oltenia, Govora și Craiova să nu fie închise în 31 decembrie 2025, conform asumărilor României în PNRR“, a transmis ministrul Energiei.

    Astfel, soarta CE Oltenia depinde de rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană, care va decide dacă România poate obține o derogare de la termenele stricte asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență.

