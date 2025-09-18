Fost șef al Poliției Gorj, instalat la cârma Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți are, de astăzi, o nouă conducere. Mandatul prin împuternicire al comisarului-șef Marian Cîrcei, care a ocupat funcția de prim-adjunct al inspectorului-șef din luna mai 2024, a încetat.

Funcția de inspector-șef a fost preluată, prin desemnare, de comisarul-șef Decebal Drăghiea, în vârstă de 47 de ani. Acesta revine în județul natal după ce a deținut postul de adjunct pe linie de logistică la Centrul de Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” din Slatina.

Decebal Drăghiea nu este la prima experiență în conducerea unei structuri județene: între 4 martie 2019 și 26 august 2021, el a condus Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, în calitate de inspector-șef.

De ce a fost înlocuit fostul șef al IPJ Mehedinți

Sindicaliştii Europol acuză, miercuri seară, o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, fostul şef al IPJ Mehedinţi, surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune şi fără a avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

„Se pare că practica folosirii funcţiei publice pentru a scăpa de răspundere, recent dezvăluită în cazul inspectorului şef de la IPJ Cluj, continuă să fie folosită cu mult tupeu de către alţi inspectori şefi (…) DNA a descins la Serviciul Rutier şi la Secretariatul IPJ Mehedinţi pentru a ridica înscrisuri într-o cauză penală muşamalizată de şefii Poliţiei Române”, au transmis, miercuri, sindicaliştii Europol.