VIDEO Stradă din Târgu Jiu inundată, după ce o conductă de apă s-a spart

O conductă de apă din cartierul Debarcarder, din Târgu Jiu, a fost spartă, iar strada din apropierea parcului a fost inundată.

„Atenție, Târgu Jiu!

Izvoarele „termale” apar tot mai des în zona Parc Debarcader – semn clar de „muncă bine făcută” de gospodarii noștri de ocazie. Așa știm noi să lucrăm: reabilităm, spargem și lăsăm dezastru în urmă.

„Dorelii” orașului continuă să ne demonstreze zi de zi cât de mare poate fi incompetența.

Chiriașilor din primărie, treziți-vă la realitate și spălați-vă pe ochi la prima oră – căci rușinea e mai mare decât oricare raport matinal.

Incompetența a devenit la ordinea zilei în orașul nostru.

Zero responsabilitate.

Zero respect față de cetățeni“, este mesajul transmis de Laurențiu Purece, din Târgu Jiu.