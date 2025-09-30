spot_img
    VIDEO Stradă din Târgu Jiu inundată, după ce o conductă de apă s-a spart

    O conductă de apă din cartierul Debarcarder, din Târgu Jiu, a fost spartă, iar strada din apropierea parcului a fost inundată.

    „Atenție, Târgu Jiu!
    Izvoarele „termale” apar tot mai des în zona Parc Debarcader – semn clar de „muncă bine făcută” de gospodarii noștri de ocazie. Așa știm noi să lucrăm: reabilităm, spargem și lăsăm dezastru în urmă.
    „Dorelii” orașului continuă să ne demonstreze zi de zi cât de mare poate fi incompetența.
    Chiriașilor din primărie, treziți-vă la realitate și spălați-vă pe ochi la prima oră – căci rușinea e mai mare decât oricare raport matinal.
    Incompetența a devenit la ordinea zilei în orașul nostru.
    Zero responsabilitate.
    Zero respect față de cetățeni“, este mesajul transmis de Laurențiu Purece, din Târgu Jiu.

