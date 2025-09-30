Baschetbalist american transferat de CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a perfectat un nou transfer la echipa de baschet. Oficialii clubului au ajuns la un acord cu baschetbalistul american Marcus Aaron Evans. Jucător de pozițiile 1/2, Marcus Evans a evoluat sezonul trecut în prima ligă din Muntenegru, la KK Jedinstvo Bijelo Polje.

Point guardul american a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2025-2026. Baschetbalistul de 29 de ani s-a alăturat lotului CSM Târgu Jiu și ar putea debuta în această săptămână pentru gruparea gorjeană. Americanul a intrat deja în programul de pregătire al echipei. Marcus Evans nu este la prima experiență europeană. Acesta a mai evoluat în Anglia, Suedia, Muntenegru, dar și în ABA, Liga Adriatică. Evans are și experiența unui sezon în prima ligă din Mexic.

Marcus Evans s-a născut pe 17 iunie 1996, în Chesapeake, Virginia, SUA. Evans și-a început cariera baschetbalistică la Great Bridge High School, înainte de a se transfera la Cape Henry Collegiate School. În timpul studiilor universitare, în perioada 2015-2020, a reprezentat echipele Rice Owls și Virginia Commonwealth University Rams, perfecționându-și abilitățile și acumulând o experiență valoroasă în cunoscuta divizie de baschet NCAA. Prima ieșire în afara SUA a devenit și prima experiență europeană. Pe 8 iunie 2021, Marcus Evans a semnat primul său contract profesionist cu Bristol Flyers din Liga Britanică de Baschet(British BBL). A urmat în 2022 transferul în Suedia, la BC Lulea, și tot în acel sezon a revenit în Anglia, unde a evoluat pentru Cheshire Phoenix din Liga Britanică de Baschet. După încheierea sezonului 2022-2023, Evans a primit Mențiunea de Onoare Eurobasket.com All-British BBL pentru anul 2023. După experiența anglo-suedeză, Evans a traversat din nou Atlanticul, dar nu pentru a ajunge acasă, în SUA, ci pentru a ajunge în Mexic. Americanul a semnat cu Pioneros de Los Mochis din Circuitul Baloncesto de pe Coasta Pacificului(CIBACOPA) din Mexic, înaintea sezonului CIBACOPA 2024. Pentru sezonul 2024-2025, Marcus Evans a ales să revină în Europa, unde a ajuns în prima ligă din Muntenegru, la KK Teodo Tivat, pentru prima parte a sezonului. Pentru Teodo Tivat a evoluat în Adriatic – ABA Liga 2. În ianuarie 2025 a semnat tot în Muntenegru, dar cu KK Jedinstvo Bijelo Polje. Din septembrie 2025 este noul jucător al CSM Târgu Jiu.

„Sunt fericit că am ajuns aici“

Marcus Evans a fost prezent astăzi la prima sa conferință de presă. Americanul a avut câteva discuții preliminare cu antrenorul Vanja Miljkovic înainte de a semna cu gruparea gorjeană. Evans se descrie ca fiind un jucător cu experiență, un marcator. Baschetbalistul de 29 de ani speră să debuteze cât mai repede pentru gruparea gorjeană: „Sunt fericit că am ajuns aici, am discutat cu antrenorul câteva zile la rând, mi-a spus ce își dorește de la mine, ce vrea să facem pentru acest sezon. Sunt entuziasmat pentru noul sezon, chiar dacă știu că avem un program foarte greu la început, dar lăsăm lucrurile să vină de la sine. Sunt un jucător cu experiență, mă consider un marcator. În ultimul timp, am jucat mai mult ca și conducător de joc. Cunosc regulile baschetului european, cred că pot aduce energie, pot marca și pot construi pentru colegi. Nu știam nimic despre oraș, despre România, voi încerca să învăț ceva zi de zi. Sper să debutez miercuri, dar este un proces, cu toate hârtiile și cartea verde. Sper că aceste lucruri se vor rezolva în curând“, a spus baschetbalistul la prima conferință de presă.