Ziua Porților deschise la ISU Gorj

Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre este sărbătorită în fiecare an pe data de 13 Octombrie. Cu această ocazie Inspectoratul pentru Situații de Urgență Goej va desfășurate activități care urmăresc ca fiecare cetățean să conștientizeze importanța prevenirii riscurilor și să adopte un comportament conștient în fața oricărui tip de risc.

Astfel, mâine 10octombrie se va desfășura Ziua Porților Deschise la nivelul tuturor subunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, unde vor fi prezentate tehnica și mijlocele de intervenție utilizată de salvatorii profesioniști în timpul intervențiilor la diferite situații de urgență.

„De asemenea, colegii nostri vor desfășura activități de informare preventivă în interiorul Shopping City Tg – Jiu, în cadrul cărora vor fi distribuite materiale de informare preventivă dedicate, mai ales copiilor, urmărind astfel formarea unei atitudini conștiente de la cele mai fragede vârste”, transmite ISU Gorj.

Un copil informat, devine un adult responsabil!