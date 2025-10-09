spot_img
16.2 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 9, 2025
Altele
    AcasăSocialO polițistă din Bumbești-Jiu, însărcinată în șapte luni, un exemplu de curaj...
    Social

    O polițistă din Bumbești-Jiu, însărcinată în șapte luni, un exemplu de curaj și devotament! Gestul său, lăudat de IPJ Caraș-Severin

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    29

    Povestea polutistei din Gorj si gestul său de curaj a fost publicat pe pagina IPJ Caraș-Severin. Tânăra, viitoare mămică, este de loc din Bumbesti Jiu, județul Gorj. 

    „Astăzi alegem să spunem o poveste reală. O poveste despre implicare, curaj și spirit civic. În urma unui accident rutier petrecut în data de 03 octombrie 2025, în jurul orei 14.41, pe DN 68, în afara localității Valea Bistrei, în care au fost implicate două autoturisme și patru persoane au fost rănite, a intervenit prompt și hotărât o persoană care, deși se afla în timpul liber, a pus siguranța celorlalți mai presus de confortul personal. Este vorba despre colega noastră, agent de poliție Ardeleanu – Ciudin Andrada, în vârstă de 26 de ani, absolventă a Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – promoția noiembrie 2023. Andrada își desfășoară activitatea la Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier, iar în acea zi de vineri, deși se afla în afara orelor de program, în timp ce se deplasa pe DN 68, a observat fum ieșind din două autoturisme implicate într-un accident rutier”, a transmis institutia din judetul Caraș-Severin.

    „Ceea ce face acest gest și mai impresionant este faptul că Andrada este însărcinată în luna a șaptea, dar cu toate acestea nu a ezitat nicio clipă să intervină.A oprit imediat și a acționat cu sânge rece și responsabilitate: A verificat starea victimelor, oferind asistență uneia dintre ele, care acuza stare de rău, și a transportat-o în autoturismul personal pentru a se odihni; A apelat SNUAU 112 și a oferit dispeceratului toate informațiile necesare pentru intervenția eficientă a echipajelor; A identificat martorii și persoanele implicate în accident; A dirijat traficul rutier pentru a preveni blocajele, în condițiile în care mai mulți participanți la trafic încetiniseră sau se opriseră din curiozitate; A oprit o ambulanță aflată în tranzit pentru a asigura preluarea unei victime până la sosirea echipajului solicitat. Îți mulțumim, Andrada, pentru implicarea ta și pentru exemplul de profesionalism, umanitate și curaj! Îți dorim multă sănătate și o sarcină ușoară! Suntem mândri că faci parte din echipa Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin”, a completat instituţia.

     

    Articolul precedent
    Ziua Porților deschise la ISU Gorj
    Articolul următor
    Ședință de apreciere pentru leu
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!