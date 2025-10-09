O polițistă din Bumbești-Jiu, însărcinată în șapte luni, un exemplu de curaj și devotament! Gestul său, lăudat de IPJ Caraș-Severin

Povestea polutistei din Gorj si gestul său de curaj a fost publicat pe pagina IPJ Caraș-Severin. Tânăra, viitoare mămică, este de loc din Bumbesti Jiu, județul Gorj.

„Astăzi alegem să spunem o poveste reală. O poveste despre implicare, curaj și spirit civic. În urma unui accident rutier petrecut în data de 03 octombrie 2025, în jurul orei 14.41, pe DN 68, în afara localității Valea Bistrei, în care au fost implicate două autoturisme și patru persoane au fost rănite, a intervenit prompt și hotărât o persoană care, deși se afla în timpul liber, a pus siguranța celorlalți mai presus de confortul personal. Este vorba despre colega noastră, agent de poliție Ardeleanu – Ciudin Andrada, în vârstă de 26 de ani, absolventă a Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – promoția noiembrie 2023. Andrada își desfășoară activitatea la Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier, iar în acea zi de vineri, deși se afla în afara orelor de program, în timp ce se deplasa pe DN 68, a observat fum ieșind din două autoturisme implicate într-un accident rutier”, a transmis institutia din judetul Caraș-Severin.

„Ceea ce face acest gest și mai impresionant este faptul că Andrada este însărcinată în luna a șaptea, dar cu toate acestea nu a ezitat nicio clipă să intervină.A oprit imediat și a acționat cu sânge rece și responsabilitate: A verificat starea victimelor, oferind asistență uneia dintre ele, care acuza stare de rău, și a transportat-o în autoturismul personal pentru a se odihni; A apelat SNUAU 112 și a oferit dispeceratului toate informațiile necesare pentru intervenția eficientă a echipajelor; A identificat martorii și persoanele implicate în accident; A dirijat traficul rutier pentru a preveni blocajele, în condițiile în care mai mulți participanți la trafic încetiniseră sau se opriseră din curiozitate; A oprit o ambulanță aflată în tranzit pentru a asigura preluarea unei victime până la sosirea echipajului solicitat. Îți mulțumim, Andrada, pentru implicarea ta și pentru exemplul de profesionalism, umanitate și curaj! Îți dorim multă sănătate și o sarcină ușoară! Suntem mândri că faci parte din echipa Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin”, a completat instituţia.