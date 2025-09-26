Curse zilnice pentru liceenii din Glogova care fac naveta la Motru, anunțul primarului Alpredi

Elevii de liceu din Glogova care fac naveta la liceu, în Motru, pot ajunge zilnic la școală și cu un mijloc de transport în comun. Din a doua zi de școală, printr-un protocol încheiat cu Primăria Glogova, pe ruta Glogova-Motru și retur va funcționa o cursă specială pentru elevi. Chiar primarul Gheorghe Alpredi a anunțat această nouă facilitate pentru elevii comunei.

„Plecări Glogova 06:30, 12:30; Plecări Motru 13:30, 19:30. Microbuzul aparține S.C. IRIS C&V S.R.L. Plata abonamentului se va face la conducătorul auto. Mult succes în noul an școlar”, a anunțat primarul Alpredi.