spot_img
31.4 C
Târgu Jiu
marți, august 12, 2025
Altele
    AcasăJustițieLiberalul Gigel Jianu mutat din sediul executiv al CEO la Jilț a...
    Justiție

    Liberalul Gigel Jianu mutat din sediul executiv al CEO la Jilț a dat compania în judecată

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    53

    Liberalul Gigel Jianu, inginer de profesie și fost membru al Directoratului CEO, a fost mutat cu serviciu la Jilț, o dată cu reorganizarea dispusă în cadrul companiei. Mutarea nu a fost pe placul fostului lider al PNL Motru care și-a fi dorit să preia o funcție de conducere, fiind vizat postul de director al EMC Motru, dar se pare că nu a fost dorit în această funcție. Drept urmare, Jianu a dat CEO în judecată.Jianu are pretenții la adresa CEO care l-a avut membru în Directorat dar de data acesta fostul șef cere bani companiei prin litigiul deschis pe data de 17 iulie, pe litigii de muncă. Până la stabilirea însă a unui verdict în cazul său, Jianu a fost obligat să facă naveta la cariera de la Jilț.

    Gigel Jianu a avut un mandat de primar al municipiului Motru și a condus organizația municipală a PNL. S-a judecat de mai multe ori cu primăria solicitând chiar banii pe concediul de odihnă neefectuat pe timpul mandatului lui.

    Articolul precedent
    Cât durează, de fapt, o sesiune de joc eficientă în cazinouri?
    Articolul următor
    Președintele Cosmin Popescu a transmis mulțumiri pentru cei care salvează vieți! Sprijin necondiționat pentru Salvamont
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!