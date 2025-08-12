Liberalul Gigel Jianu mutat din sediul executiv al CEO la Jilț a dat compania în judecată

Liberalul Gigel Jianu, inginer de profesie și fost membru al Directoratului CEO, a fost mutat cu serviciu la Jilț, o dată cu reorganizarea dispusă în cadrul companiei. Mutarea nu a fost pe placul fostului lider al PNL Motru care și-a fi dorit să preia o funcție de conducere, fiind vizat postul de director al EMC Motru, dar se pare că nu a fost dorit în această funcție. Drept urmare, Jianu a dat CEO în judecată. Jianu are pretenții la adresa CEO care l-a avut membru în Directorat dar de data acesta fostul șef cere bani companiei prin litigiul deschis pe data de 17 iulie, pe litigii de muncă. Până la stabilirea însă a unui verdict în cazul său, Jianu a fost obligat să facă naveta la cariera de la Jilț.

Gigel Jianu a avut un mandat de primar al municipiului Motru și a condus organizația municipală a PNL. S-a judecat de mai multe ori cu primăria solicitând chiar banii pe concediul de odihnă neefectuat pe timpul mandatului lui.