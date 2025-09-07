VIDEO: Ghiozdane și echipamente sportive, oferite de familia Morega pentru copiii CS Minerul Motru

Familia primarului Cosmin Morega s-a gândit la copiii CS Minerul Motru care chiar și nevoie de ghiozdane noi și echipamente sportiv. Așa că din propriul buzunar primarul a achiziționat zeci de ghiozdane și treninguri pentru sportivii clubului, ajutând astfel școlarii care incep mâine noul an de învățământ dar și pe părinții acestora.

Nu este pentru prima dată când familia Morega face astfel de donații. Chiar daca vorbim de austeritate, și UAT-ul nu poate face cheltuieli, această nevoie de poate acoperi de la membrii generoși ai comunității.