    O fiică își caută tatăl, dispărut de 20 de ani! A fost cioban la o stână din Gorj

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    A crezut că i-a murit tatăl pe care îl caută de 20 de ani. A primit acasă o amendă, iar speranță a reapărut. Fiica bărbatului dispărut a postat un anunț emoționant pe rețelele de socializare, căutându-și părintele care ar fi fost cioban la o stână din Gorj. 

    „Va rog frumos, daca il recunoașteți să îmi scrieți. El este tatăl meu,  și recent am primit o amendă pe numele lui, el  fiind dispărut de 20 de ani. Aproape ca ne-am pierdut speranța că ar mai fi în viață, dar asta ne confirma ca el trăiește. Ne-am interesat la poliția din Gorj și a spus că ultima oara a muncit la o stână, ca si cioban, dar a plecat de acolo si nu se știe unde s-a dus. Va rog din inimă, daca careva l-ați văzut să îmi scrieți. Las o poza cu el. Menționez ca a plecat din spitalul de recuperări psihice Sighet de peste 19 ani”, spune ruda bărbatului.

    Mi-ar fi de mare ajutor. Tatal meu este viu si vreau cu toată ființa mea să il gasesc. “Tata, dacă vezi acest mesaj, poza cu tine,nu te speria, sunt eu, Tukuța ta, asa ma strigai, nu stiu daca îți mai amintești, starea ta psihică nu a fost foarte buna cand ai plecat, dar te caut de o viață.Scrie-mi , mi-e dor de tine și în astia 20 de ani de când nu te vad, de cand ai plecat, nu a trecut nici o zi fără să îmi lipsești. Nu te învinovățesc cu nimic, ai trecut prin multe, stiu ca nu ne-ai părăsit cu bună știință. Te iubesc, tata, întoarce-te,totul o să fie bine” Eu si cu Vasilica nu ne-am pierdut niciodata speranța ca o sa te găsim intr-o zi” Menționez ca poza este din 2005, acum este mai schimbat cu siguranță, 1,78 înălțime, ochi verzi, păr saten deschis, are 58 de ani. Numele lui este Vasile”, a transmis fiica bărbatului dat dispărut.

    Articolul precedent
    VIDEO: Ghiozdane și echipamente sportive, oferite de familia Morega pentru copiii CS Minerul Motru
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
