Eveniment în Pavilion Art 360 @ Târgu Jiu

Documentarul „TWST / Things We Said Today”, semnat de Andrei Ujică va fi proiectat vineri, 26 sept., ora 20:00, în noul spațiu cultural Pavilion Art 360 @ Târgu Jiu, de la Stadion .

„TWST / Things We Said Today” este o adevărată capsulă de timp – un weekend newyorkez din 1965, când The Beatles scriau istorie cu primul concert pe Shea Stadium. Povestea e narată prin ochii a doi adolescenți, interpretați de actorii americani Tommy McCabe și Therese Azzara.

„Vino să retrăim împreună energia unei generații care a schimbat lumea!”, transmit organizatorii de la DocuArt.

Intrarea este liberă