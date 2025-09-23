Inginer de la Edilitara Public, decedat în incinta Mănăstirii Tismana! A făcut infarct

Un inginer al Edilitara Public Târgu Jiu, angajat de trei ani în cadrul societății, a decedat astazi în incinta Mănăstirii Tismana. Acesta se afla în incinta lăcașului de cult pentru a ridica un generator care a fost dat de Edilitara mânăstirii pentru evenimentul religios care a avut loc duminică.

După ce a urcat generatorul în mașină acesta a intrat in grupul sanitar al Mănăstirii pentru a se spăla pe mâini. I s-a făcut rău iar la scurt timp a decedat. A fost resuscitat de un echipaj SMURD ajuns la fața locului, deoarece inginerul a suferit un infarct. Din păcate pentru acesta nu s-a mai putut face nimic fiind declarat decesul.

Vestea a șocat angajații Edilitara deoarece inginerul nu era cunoscut cu probleme medicale.