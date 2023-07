Albumul „Cu Șevaletul prin Gorj”, lansat la Opera Română

La editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj va apărea un album cu picturile semnate de pictorul ardelean Cornel Vana. Fotograful, referent în cadrul CJCPCT Gorj, Teodor Dădălău, a ales unele dintre cele mai apreciate picturi ale clujeanului, pentru a le prezenta în albumul “Cu Șevaletul prin Gorj”.

Albumul „Cu Șevaletul prin Gorj” va fi lansat la București în cadrul unei expoziții, la Opera Română, pe 24 septembrie2023, expoziție care va fi cuprinsă în Tabăra Internațională de Arte Vizuale ”GORJFEST”.

Pictorul a avut mai multe expoziții la Târgu Jiu, sala „Florin Isuf”, iar curatorul lor a fost Teodor Dădălău. Cornel Vana folosește o cromatică de o netăgăduită forță și sensibilitate în tablourile sale.

În multe din compozițiile artistului Cornel Vana apar ilustrate slujbe liturgice, elemente de cult, precum icoane, potir, cruce, cădelniță etc., dar accentul se pune pe interacțiunea omului cu obiectul de cult și oamenii consacrați cultului.

Cine este pictorul Cornel Vană

Cornel Vana s-a născut în 10 Martie 1957, în comuna Iara (județul Cluj) și locuiește de zeci de ani în municipiul Turda. Este absolvent al Școlii Populare de Artă Cluj (1980). Din 1985, când a debutat cu expoziția sa personală în Sala Expo din Turda, are sute de expoziții personale ducând numele Turzii atât în alte orașe din România, cât și peste hotare. Lucrările sale au fost prezentate şi apreciate în galerii de artă și la Târguri Internaţionale de Artă din Turda, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Satu-Mare, București, Chișinău, Alba-Iulia, Florența, Sinaia, Londra, Budapesta, Angouleme, Puylarens și Salle de Breffroi (Franța), Sălciua, Sibiu, Teiuș, Târgu Jiu, Sighișoara, Albac, Hunedoara, Baia Mare, Avrig, Bacău, Dej, Sângeorz, Osnabruck și Loningen Volksbank (Germania), New York și Denver (SUA), Olostrom, Solvesburg, Vaxjo și Malmo (Suedia) etc.