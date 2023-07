Baschetbalist gorjean, transferat de Rapid. A jucat în SUA

Rapid București este noua echipă a baschetbalistului Tudor Șomăcescu, potrivit unor surse. Înalt de 1.90 metri, în vârstă de 18 ani, acesta evoluează la poziția 1.

Șomăcescu a început baschetul în orașul natal, Târgu Jiu și a jucat, sub comanda lui Gabriel Bekes, acesta fiindu-i antrenor un an la baby baschet și doi la mini baschet. După pensionarea lui Bekes, grupa 2005 a echipei din Târgu Jiu a fost preluată de Alex Gliga, sub comanda căruia Tudor a evoluat la U13. El a mai evoluat sub comanda lui Claudiu Alionescu, pentru CSȘ din localitate în sezonul 2016/17 la categoria U14 masculin. Tot la Târgu-Jiu, Tudor a lucrat cu Renato Iuțalim, antrenor alături de care a participat la mai multe turnee și a fost desemnat MVP în cadrul unui eveniment disputat în Serbia.

A trecut, apoi, la U-BT Cluj-Napoca, acolo unde a fost remarcat de reputatul antrenor Dusko Vujosevic. De altfel, Șomăcescu a fost inclus în lotul echipei de seniori. El a activat, în paralel, la echipele de juniori ale clubului de pe Someș.

Este component al echipei României U18

Sportivul gorjean a făcut, apoi, pasul spre Statele Unite ale Americii. Întâi s-a alăturat liceului Sierra Canyon din Log Angeles. „Tudor a trecut la Overtime Elite, acolo unde a fost remunerat similar unui jucător profesionist. Aici a avut mai mulți colegi celebri, parte dintre ei ajungând să fie selectați în NBA Draft. În sezonul 2022/23, jucătorul în vârstă de 18 ani a avut medii statistice de 2.6 puncte, 2.8 recuperări și 1.6 pase decisive pe apariție“, potrivit unitedhoops.ro.

Actualmente, Șomăcescu face parte din lotul național U18 al României, cu care este prezent în Portugalia la un puternic turneu de pregătire premergător participării la Campionatul European U18 Masculin Divizia B – ediția 2023, găzduit tot în Portugalia.