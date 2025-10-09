Ședință de apreciere pentru leu

Decizia de miercuri a băncii centrale de a menține dobânda de politică monetară la 6,5%, nivel stabilit în august 2024, în condițiile în care se anticipează depășirea pragului de 10% a inflației din septembrie, a oprit traseul ascendent al euro, care s-a apropiat de 5,10 lei.

Cursul monedei unice a scăzut joi de la 5,0963 lei, maximul ultimelor 5 luni, la 5,0953 lei, în contextul în care cotațiile la care s-au realizat tranzacțiile au coborât la 5,091 – 5,096 lei.

La aprecierea leului a contribuit și creșterea cererii de monedă națională de către străinii care au licitat pentru cumpărarea de titluri de stat românești.

Trezoreria s-a împrumutat joi cu 400 milioane lei prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat cu scadența în iulie 2040, pentru care a acceptat o dobândă medie anuală de 7,39%. La a doua licitație a zilei, Finanțele au atras aproape 663 milioane lei, scadente sfârșitul lui septembrie viitor la o dobândă medie de 6,72%.

După scăderea ușoară de miercuri a indicilor ROBOR, ședința de joi a fost una de consolidare a dobânzilor interbancare.

Indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,48%, față de 6,51%, fiind a doua ședință în care el se află sub pragul ratei de referință. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 6,63%, iar cel la 12 luni a stagnat la 6,72%.

Euro se tranzacționa în culoarul 1,1603 – 1,1649 dolari, astfel că media monedei americane a scăzut ușor de la 4,3898 la 4,3848 lei.

Cursul francului elvețian a alunecat la 5,4723 lei iar cel al lirei sterline la 5,8554 lei.

Uncia de aur fluctua joi, după anunțarea cursurilor de către BNR, în culoarul 4.000,70 – 4.053,30 dolari, și a atins astfel un nou maxim istoric. Creșterea nu a fost prinsă în prețul gramului de aur care a coborât de la recordul de 570,6857 lei la 569,1075 lei.

În regiune, media monedei poloneze se deprecia modest la 4,2569 zloți/euro, iar a celei maghiare se întărea marginal la 392,09 forinți/euro.

Bitcoin fluctua între 121.197 și 123.760 dolari iar ether se tranzacționa în culoarul 4.325 – 4.532 dolari.