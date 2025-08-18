Cursul euro a scăzut la un minim al ultimelor două luni

Redeschiderea pieței valutare după minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului a fost de bun augur pentru moneda națională, care a reușit să se aprecieze față de principalele valute.

Lunea aceasta, a fost menținută tendința de apreciere manifestată vineri, când piața locală a fost închisă. Tranzacțiile se realizau în culoarul 5,058 – 5,065 lei, astfel că media euro a coborât de la 5,0628 la 5,0588 lei, un curs mai mic de 5,0538 lei fiind atins în 25 iunie.

La evoluția pozitivă a leului a contribuit anunțul făcut de agenția Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, care reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

Pentru următoarea perioadă, sondajul efectuat în rândul membrilor CFA România în cursul lunii trecute, estimează o evoluție depreciativă pentru leu. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1015 lei/euro, față de 5,0961 lei la precedentul sondaj, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este de 5,1716 lei/euro, comparativ cu 5,1453 lei la sondajul din iunie..

Evoluția explozivă a inflației, care a urcat în iulie iulie la 7,8%, după majorarea din iunie la 5,7%, nu a afectat nivelul indicilor ROBOR, atâta vreme cât nu se anticipează mișcări din partea băncii centrale.

În ultimele zile, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, s-a oprit la 6,60%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 6,75%, iar cel la 12 luni la 6,90%.

Evoluția prețurilor a necesitat din partea BNR revizuirea prognozei de inflaţie pentru acest an de la 4,6%, la precedentul raport, la 8,8%. Analiștii de la BCR Erste estimează pentru aceasta lună un vârf al majorării prețurilor de 9,2% și o inflație anuală de 8,8%, iar un raport al ING Bank anticipează un nivel de 9,3% pentru finalul lui 2025 și un vârf de circa 10% în septembrie sau octombrie.

Trezoreria continuă să se împrumute din piața locală. Ea a atras lunea aceasta, 400 milioane lei, prin redeschiderea unei emisiuni de obligațiuni scadentă în aprilie 2029, la un randament mediu anual 7,48%, și alte 500 milioane lei, la o dobândă medie anuală de 7,49%, prin redeschiderea unei emisiuni cu scadența în aprilie 2031.

Euro se tranzacționa la începutul acestei săptămâni în culoarul 1,1671 – 1,1716 dolari, față de un vârf de 1,1731 dolari atins miercurea trecută. Investitorii așteptau publicarea minutei ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale (Beige Book). În piața locală, cursul monedei americane a scăzut marginal de la 4,3331 la 4,3326 lei.

Deprecierea monedei elvețiene la aproape 0,945 franci/euro a coborât lunea aceasta cursul de la 5,3754 la 5,3652 lei, o medie mai mică fiind atinsă în 20 iunie. La rândul ei, lira sterlină a scăzut de la 5,8856 la 5,8677 lei, față de 5,8565 lei, lunea trecută.

Prețul gramului de aur a coborât de la 467,5323 lei la 466,4968 lei, un preț mai mic fiind înregistrat în 28 iulie. Evoluția se datorează deprecierii metalului galben la 3.322 – 3.359 dolari/uncie.

În ultimele luni, revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump și promulgarea unor legi pro-criptomonede, au majorat plasamentele în bitcoin care a atins joia trecută un nou maxim de 124.456 dolari. În următoarele zile, bitcoin a fluctuat în jurul pragului de 118.000 dolari, pentru ca lunea aceasta să coboare la circa 115.000 dolari. Ether a depășit joi pragul de 4.790 de dolari, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, dar s-a retras lunea aceasta la 4.230 – 4.483 dolari.