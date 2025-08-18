Alertă sanitară: Bacteria carnivoră Vibrio se răspândește rapid în Marea Neagră. Copiii, cei mai expuși

spot_img
    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    Alertă sanitară: Bacteria carnivoră Vibrio se răspândește rapid în Marea Neagră

    Marea Neagră devine un focar pentru bacteria periculoasă Vibrio, un agent patogen care se înmulțește exploziv atunci când temperatura apei depășește 20 de grade. Vara, când apa ajunge frecvent la 26 de grade, riscul de infectare crește considerabil, avertizează experții.

    Bacteria Vibrio, supranumită și „bacteria carnivoră”, pătrunde în organism pe două căi:

    • prin răni deschise, în timpul scăldatului în mare;
    • prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate.

    Conform Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Vibrio este deosebit de periculoasă pentru copii și persoane cu sistem imunitar slăbit, transmite Newsweek.

    Simptome și riscuri majore

    În 80% dintre cazuri, bacteria provoacă inflamații intestinale și erupții cutanate, dar în situații grave poate duce la fasciită necrozantă (necroza țesuturilor) și chiar la septicemie. Rata mortalității ajunge la 20%, iar unele victime pot deceda în doar 1-2 zile.

    Zone de risc și efectele încălzirii globale

    Pe lângă Marea Neagră, Vibrio se înmulțește și în Marea Baltică și Marea Nordului, unde apele devin tot mai calde din cauza schimbărilor climatice. Specialiștii avertizează că fenomenul va continua și în anii următori, ceea ce înseamnă un pericol crescut pentru sănătatea publică și turism.

    Cazuri la nivel mondial

    • În Statele Unite, numărul cazurilor a crescut de 8 ori între 1988 și 2018.
    • În Japonia, sunt raportate anual peste 400 de cazuri.
    • În Australia și chiar în Europa Centrală, inclusiv Ungaria, au fost confirmate infecții mortale.

    Cum ne putem proteja

    • Evitați intrarea în mare dacă aveți tăieturi sau răni deschise.
    • Consumați fructe de mare doar bine preparate termic.
    • Aplicați plasturi impermeabili atunci când intrați în apă.
    • Solicitați rapid asistență medicală dacă apar febră, diaree severă sau inflamații după expunerea la apă de mare.
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
