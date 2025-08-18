„Măsurile de austeritate trebuie să pornească de sus în jos”. Vezi cine spune asta!

„România are nevoie de stabilitate politică pentru a rămâne competitivă economic și pentru a transmite încredere partenerilor economici externi”. Este declarația deputatului PSD Mihai Weber care critică modul în care actualul premier alege să aplice măsurile de austeritate.

„Este o greșeală să elimini investițiile din PNRR din pix, să tai investițiile primarilor în comunitățile din întreaga țară și să propăvăduiești dezastrul economic unde el nu există. PSD este parte a guvernării, suntem parteneri corecți într-o Coaliție largă. Oferim și cerem RESPECT pentru cei care muncesc și pentru cei care construiesc, în mod real, România. Țara noastră are nevoie de reforme, dar ele trebuie să pornească de la eliminarea privilegiilor din locurile în care acestea și-au făcut loc. Măsurile de austeritate trebuie să pornească de sus în jos, nu invers cum se dorește acum! De asemenea, cerem imperativ prezentarea în Coaliție a unui plan de măsuri concrete de redresare a economiei. În lipsa acestuia pășim în întuneric, fără să știm ce altceva avem de făcut în afară de tăieri pe linie.Continuăm să fim o voce echilibrată în actuala Coaliție Guvernamentală și principalul susținător al celor care muncesc onest, cetățeni, companii și reprezentanții administrației locale”, a declarat parlamentarul de Gorj.