Cursul euro rămâne sub pragul de 5,07 lei

Miercurea aceasta, urma să se încheie ședința de politică monetară a Rezervei Federale americane. Deciziile luate vor avea un efect major asupra mediului economic mondial. Piața anticipa o reducere cu sfert de punct procentual a dobânzilor, care se situează din decembrie trecut la 4,25 – 4,50%, măsură care a contribuit la deprecierea semnificativă a dolarului american.

Euro a atins marți seară un maxim al ultimilor patru ani de 1,1879 dolari și se tranzacționa miercuri în culoarul 1,1833 – 1,1873 dolari, ceea ce a depreciat media monedei americane de la 4,2848 la 4,2778 lei, față de 4,3397 lei, în urmă cu o săptămână.

La nivel regional se observa o tendință de depreciere a monedelor, excepție făcând cea maghiară. Evoluția poate fi pusă pe seama faptului că investitorii și-au luat măsuri de protecție.

Cursul monedei unice a urcat de la 5,0634 la 5,0670 lei, față de 5,0733 lei, la jumătatea săptămânii trecute, respectiv 5,0632 lei, lunea aceasta, minim al ultimei circa o lună. Cotațiile de miercuri au crescut de la 5,061 lei, în cursul dimineții, la 5,069 lei, în partea a doua a ședinței.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a înregistrat o scădere marginală de la 6,55 la 6,54% și se apropie tot mai mult de pragul de 6,50% al dobânzii de politică monetară a BNR.

Scăderea indicilor ROBOR ar trebui să fie mai amplă, după ce acestea au cunoscut o creștere consistentă după anunțarea rezultatelor la primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai. Atunci, BNR a sterilizat lichiditatea din piața monetară, ceea ce a ridicat indicii la valori comparabile cu cele din urmă cu trei ani.

Treptat lichiditatea a revenit la normal, iar băncile au plasat în iulie depozite la BNR în valoare medie zilnică de circa 9 miliarde lei, care au urcat în august de la 15 miliarde lei, pentru care primesc o dobândă de 5,5%, în detrimentul creditării economiei. Băncile invocă faptul numărul redus de firme locale bancabile iar cele multinaționale preferă împrumuturile externe.

Indicele ROBOR la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scăzut de la 6,69 la 6,68%, iar cel la 12 luni s-a oprit la 6,85%.

Majorarea plasamentelor la nivel internațional în moneda elvețiană au apropiat-o pe aceasta de pragul de 0,93 franci/euro, astfel că media ei a urcat de la 5,4177 la 5,4387 lei, valoare apropiată de cea de la jumătatea săptămânii trecute. În schimb, cursul lirei sterline a scăzut la 5,8389 lei, față de 5,8651 lei, miercurea trecută.

Prețul gramului de aur a scăzut de la maximul istoric de 509,4008 lei la 504,5467 lei, evoluție la care au contribuit deprecierea monedei americane cât și cea a metalului galben care a coborât la 3.662 – 3.696 dolari/uncie, față de recordul atins marți de 3.700,20 dolari/uncie.

În regiune, media monedei poloneze se deprecia la 4,2559 zloți/euro, iar a celei maghiare s-a întărit la 389,83 forinți/euro.

Volatilitatea bitcoin este minimă, iar cotațiile stagnează în ultimele zile în jurul pragului de 116.000 dolari, după scăderea de miercurea trecută la 110.000 dolari. Ether fluctua între 4.469 și 4.555 dolari, după ce a alunecat săptămâna trecută la circa 4.250 dolari.