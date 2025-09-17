Autoturism răsturnat la Scoarța

Un accident rutier a avut loc în localitatea Scoarța. O victimă a ajuns la spital.

„Avem sesizat un accident rutier în care a fost implicat un autoturism care a lovit un autovehicul parcat după care s-a răsturnat.

La fața locului am intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, echipajele de intervenție constatând că, în urma impactului, o femeie în vârstă de 54 de ani a suferit leziuni, fiind conștientă și cooperantă.

Femeia a fost preluată de către echipajul SMURD și urmează să fie transportată la spital”, a transmis ISU Gorj.

