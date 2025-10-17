Cadrele didactice de la Grădinița „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, premiate cu Certificate Naționale de Calitate eTwinning

Munca dedicată și spiritul de echipă al cadrelor didactice de la Grădinița cu Program Prelungit „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu au fost recunoscute la nivel național în anul școlar 2024–2025, prin obținerea a zece Certificate Naționale de Calitate eTwinning.

Proiectele care au adus aceste distincții reflectă inovație pedagogică, cooperare internațională eficientă, utilizarea adecvată a tehnologiei digitale și un impact educațional real și durabil asupra participanților.

Cadrele didactice premiate sunt:

Stroie Rodica-Mihaela – „EuroCards for Christmas!”

Semen Nicoleta – „EuroCards for Christmas!”, „Little Scientists: Exploring the World Through Experiments”, „THE UNIVERSE THROUGH MY CHILD’S EYES”, „Small Hands, Big Demands”

Bucălae Raluca – „EuroCards for Christmas!”, „Little Scientists: Exploring the World Through Experiments”

Bălănescu Camelia – „Healthy Steps Ladder”

Dăescu Adela-Roxana – „THE UNIVERSE THROUGH MY CHILD’S EYES”

Geană Maria-Cristina – „The Voice of Nature: The Call of Life”

Certificatul Național de Calitate eTwinning este acordat proiectelor care se remarcă prin excelență și contribuie la promovarea unui învățământ modern, colaborativ și orientat spre standardele europene.

Aceste rezultate remarcabile evidențiază profesionalismul, implicarea și viziunea europeană a echipei educaționale de la Grădinița „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Directorul instituției a transmis felicitări tuturor cadrelor didactice implicate, subliniind contribuția lor la formarea unei educații moderne, deschise spre Europa și spre viitor.