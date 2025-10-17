Foto: Mașina de intervenții a firmei Team Guard, implicată într-un nou accident în Tg-Jiu

O mașină de intervenții aparținând firmei de pază Team Guard a fost implicată într-un accident rutier în zona Colegiului Național Spiru Haret din Târgu-Jiu. Incidentul este cu atât mai curios cu cât s-a produs exact în același loc ca și accidentul anterior din luna iunie a acestui an, în sensul giratoriu din apropierea colegiului.

În acest moment, autoritățile nu au făcut publice detalii cu privire la circumstanțele producerii accidentului, iar echipajele de intervenție se află la fața locului pentru evaluarea situației.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.