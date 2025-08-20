spot_img
    Educatie

    Elevi din Târgu Jiu, prezenți la concursul internațional UNESCO „When Sounds Creates Image”

    România a fost reprezentată anul acesta la prestigiosul concurs internațional „When Sounds Creates Image”, organizat de ONG-ul The Week of Sound în colaborare cu UNESCO, de o echipă de elevi din Târgu Jiu.

    Dragodan Luca-David și Grigorescu Andrada, elevi în clasa a XII-a, coordonați de profesoara Vilceanu Daniela-Ileana, au realizat scurtmetrajul intitulat „The Joy”, cu care au intrat în competiție alături de lucrări provenite din alte 34 de țări.

    Concursul, creat în 2018, își propune să dezvolte la tineri capacitatea de a „asculta pentru a vedea mai clar” și de a înțelege lumea și diversitatea culturală printr-un exercițiu de creativitate: realizarea unui film inspirat dintr-o piesă muzicală originală. În ediția din 2025, coloana sonoră a fost semnată de muzicianul francez Thomas Dutronc, cu piesa Eternal love (1 minut și 42 de secunde), iar tema a fost centrată pe „ascultarea celuilalt”.

    Interesul pentru competiție este în continuă creștere: în acest an au fost înscrise 121 de videoclipuri, față de 65 în 2021, provenind din 91 de școli din 34 de țări.

    Juriul internațional, format din reprezentanți UNESCO, ai ONG-ului The Week of Sound, ai France Télévisions, alături de Thomas Dutronc și profesioniști din domeniul educației și audiovizualului, s-a reunit pe 14 martie 2025 la sediul UNESCO din Paris pentru a desemna câștigătorii.

    Deși premiile mari au mers în Argentina, Ungaria, Estonia și Rusia, participarea elevilor din Târgu Jiu reprezintă un moment important, prin care România s-a făcut remarcată pe scena internațională a educației creative și a dialogului intercultural.

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
