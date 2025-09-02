Liceană din Târgu Jiu, la un program de studii și cercetare la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA

O liceană din municipiul Târgu Jiu a participat la un program de studii și cercetare la una dintre cele mai prestigioase universități din Statele Unite ale Americii.

Andra Cirstoiu, elevă la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, a fost admisă în programul Yale Young Global Scholars și s-a întors recent din SUA.

În fiecare an, prestigioasa Universitate Yale organizează înscrierile pentru cel mai dorit program de către liceenii români.

„După ce am colaborat cu VSSIA PREP School pentru a-mi completa cererea de admitere la Yale Young Global Scholars, am fost încântată să primesc vestea că am fost acceptată!

De la participarea la prelegeri inspiratoare, cum ar fi cea despre robotica asistivă socială cu profesorul Brian Scassellati de la Yale sau explorarea exponatelor cu profesoara Malena Rice, până la participarea la seminarii practice de matematică și informatică, programul Innovation in Science and Technology de la YYGS a fost o experiență neprețuită pentru mine.

Unul dintre momentele importante a fost dezvoltarea unui prototip CubeSat, unde am lucrat împreună cu colegii mei pentru a proiecta, construi și programa un satelit miniaturizat. În plus, am avut ocazia să creez o propunere de cercetare pentru proiectul meu final în psihologie și neuroștiință, explorând impactul muzicii asupra creierului, în special pentru pacienții cu demență.

YYGS nu numai că m-a provocat intelectual, dar m-a și conectat cu o comunitate globală de studenți motivați, toți pasionați de a crea schimbarea. A fost un pas transformator în călătoria mea academică și nu aș fi putut să o fac fără VSSIA PREP“, a spus Andra Cirstoiu.

Mii de tineri se înscriu în fiecare an în programul YYGS

Yale Young Global Scholars (YYGS) este un program de îmbogățire academică pentru studenții din întreaga lume. În fiecare an, mii de studenți se înscriu pentru a avea șansa de a participa la un program de două săptămâni în care se pot cufunda în domeniul care îi interesează.

YYGS este unul dintre cele mai generoase programe de vară disponibile, distribuind peste 3 milioane de dolari în ajutor financiar bazat pe necesități, în mod egal, studenților naționali și internaționali.

Anul trecut, una dintre studentele noastre de la Prep, Andra Cirstoiu, a avut șansa de a primi o bursă pe baza nevoilor financiare pentru a participa la YYGS pentru sesiunea de inovare, știință și tehnologie.