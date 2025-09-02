spot_img
30.1 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 2, 2025
Altele
    AcasăEvenimentBiciclist accidentat în urma unui incident rutier
    Eveniment

    Biciclist accidentat în urma unui incident rutier

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    156

    Un biciclist a ajuns la spital după ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism. Incidentul a avut loc în comuna Bâlteni.

    „La data de 1 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Oraşului Rovinari au fost sesizaţi prin apel 112, de un bărbat, de 24 de ani, din județul Dolj, cu privire la faptul că pe DN 66, în comuna Balteni, sat Peșteana Jiu, s-a produs un accident rutier.

    Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 31 de ani, din comuna Aninoasa, sat Costești, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe DN 66 Peșteana Jiu, din direcția orașului Turceni către Rovinari, la schimbarea direcției de mers către stânga, ar fi fost acroșat de un autoturism, condus de un tânăr, de 19 ani, din Craiova, care se deplasa în aceeași direcție de mers.

    În urma impactului a rezultat rănirea biciclistului, acesta fiind transportat la Spitalul Orășenesc Rovinari, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

    Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Liceană din Târgu Jiu, la un program de studii și cercetare la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA
    Articolul următor
    Locuință călcată de hoț. Proprietarul era în casă!
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!