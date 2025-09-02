Biciclist accidentat în urma unui incident rutier

Un biciclist a ajuns la spital după ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism. Incidentul a avut loc în comuna Bâlteni.

„La data de 1 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Oraşului Rovinari au fost sesizaţi prin apel 112, de un bărbat, de 24 de ani, din județul Dolj, cu privire la faptul că pe DN 66, în comuna Balteni, sat Peșteana Jiu, s-a produs un accident rutier.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 31 de ani, din comuna Aninoasa, sat Costești, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe DN 66 Peșteana Jiu, din direcția orașului Turceni către Rovinari, la schimbarea direcției de mers către stânga, ar fi fost acroșat de un autoturism, condus de un tânăr, de 19 ani, din Craiova, care se deplasa în aceeași direcție de mers.

În urma impactului a rezultat rănirea biciclistului, acesta fiind transportat la Spitalul Orășenesc Rovinari, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj.