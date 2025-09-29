Prefectul de Gorj, prezent la deschiderea anului universitar la UCB

Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a participat, astăzi, la ceremonia de deschidere a noului an universitar la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – un moment cu profundă însemnătate pentru întreaga comunitate academică, dar și pentru viitorul județului nostru.

„Educația rămâne temelia unei societăți solide. De aceea, este responsabilitatea noastră, a tuturor, să susținem școala și să consolidăm legăturile dintre învățământul superior și nevoile comunității. Județul Gorj are nevoie de tineri bine pregătiți, implicați și dornici să contribuie la dezvoltarea sa. Mulțumim Universității „Constantin Brâncuși” pentru invitația de a lua parte la acest eveniment deosebit. Instituția Prefectului – Județul Gorj va rămâne un partener deschis și implicat în susținerea educației și a colaborărilor dintre mediul academic și autoritățile publice. Le dorim tuturor un an universitar cu sănătate, inspirație și multe reușite!” a transmis prefectul județului Gorj, Șerban Predescu