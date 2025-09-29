Primăria Stejari a finalizat investiția de canalizare în trei sate ale localității

Primăria Stejari condusă de către Ion Budilică anunță finalizarea investiției de canalizare pe raza a trei sate ale comunei. Investiția de canalizare implică și realizarea și punerea în funcțiune a stației de epurare. Cetățenii din satele Baloșani și Bălcești, cu casele situate pe Strada Principală și pe Strada Secundară dar și ai satului Stejari, de pe strada Principală, pot face cerere la primărie pentru branșarea la rețea. Toți cei care sunt branșați la rețeaua de apă au obligația să se racordeze și la cea de canalizare, anunță autoritatea locală. Investiția de la Stejari a fost realizată cu fonduri de la CNI.

Apreciază: Apreciază Încarc...