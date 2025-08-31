spot_img
    Educatie

    Sute de locuri disponibile la sesiunea de admitere de toamnă 2025 la UCB

    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu anunță că mai sunt disponibile locuri pentru sesiunea de admitere de toamnă, programată pentru luna septembrie 2025. Candidații interesați se pot înscrie atât online, cât și direct la sediul facultăților. Pentru această sesiune, universitatea pune la dispoziție peste 150 de locuri fără taxă și peste 560 de locuri cu taxă, repartizate la cele patru facultăți ale UCB. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru cei care doresc să își continue studiile superioare într-un mediu academic recunoscut.
    Înscrierile se pot realiza:
    Online, accesând platforma: https://admitere-online.utgjiu.ro
    Direct la sediul facultăților
    Perioada de înscriere este 1 – 19 septembrie 2025. Pentru mai multe informații și detalii legate de procesul de admitere, candidații pot accesa site-ul oficial: https://admitere.utgjiu.ro.
    Universitatea „Constantin Brâncuși” invită astfel tinerii interesați să profite de această sesiune și să își aleagă domeniul de studiu potrivit pentru dezvoltarea academică și profesională.

