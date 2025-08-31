Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu investește în digitalizare pentru a reduce timpii de așteptare

spot_img
    Spitalul Orășenesc „Dr. Gheorghe Constantinescu” din Bumbești-Jiu a demarat un proiect de digitalizare a întregii activități medicale și administrative, investiție estimată la peste 1,1 milioane de lei. Proiectul, finanțat prin PNRR, se desfășoară în cadrul programului Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
    Obiectivul principal este dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat, care să simplifice procedurile administrative, să reducă birocrația și să permită gestionarea mai eficientă a activităților din toate departamentele spitalului. Prin acest sistem, pacienții ar urma să petreacă mai puțin timp pe holuri și să beneficieze de servicii medicale mai rapide și mai organizate.
    Printre echipamentele care urmează să fie achiziționate se numără:
    30 de calculatoare tip All-in-One (AIO)
    11 UPS-uri
    1 server fizic și virtual
    1 soft clinic integrat
    1 soft non-clinic integrat
    40 de licențe antivirus
    Contractul prevede furnizarea întregului pachet software și hardware necesar digitalizării spitalului, conform codului CPV 48000000-8 – Pachete software și sisteme informatice. Prin această investiție, Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu își propune să devină un model de digitalizare în regiune, oferind pacienților servicii mai rapide și mai eficiente.

