A intrat peste ea în casă și a amenințat-o cu moartea

Polițiștii Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbunești, au fost sesizaţi prin apel 112 de către o femeie, de 32 de ani, din Turburea, cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns fără drept în locuința acesteia și i-ar fi adresat amenințări cu moartea.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în jurul orei 03:00, un bărbat, de 35 de ani, din Căpreni, ar fi pătruns în apartamentul femeii, pe ușa de acces care era deschisă și ar fi amenințat-o pe aceasta cu moartea, provocându-i o stare de temere.

Bărbatul a fost identificat de polițiști în scara blocului și a fost transportat cu Ambulanța la U.P.U. Târgu Cărbunești, unde a fost internat la Secția Psihiatrie.

Femeia a refuzat parcurgerea formularului de evaluare a riscului pentru emiterea unui ordin de protecție extins, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței, conform Anexei 2 din Legea 26/2024.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu și amenințare, a transmis IPJ Gorj.