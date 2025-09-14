La data de 12 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliței Orașului Târgu Cărbunești, au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un tânăr de 25 de ani, din orașul Târgu Cărbunești, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere, față de acesta fiind luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

În urmă cu o zi, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, cu privire la faptul că o persoană a spart geamurile de la mai multe magazine din Piața Agroalimentară Târgu-Cărbunești.

Din cercetările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în acea seară, tânărul de 25 de ani, aflându-se în stare de ebrietate, ar fi spart geamurile de la un chioșc de panificație, de la două magazine de unelte, geamurile de la ușile de acces în Piața Agroalimentară, oglinda de pe partea stânga față a unui autoturism care se afla staționat în parcarea pieții și ambele oglinzi laterale ale unui alt autoturism din apropiere.

La scurt timp după apel, cel în cauză a fost depistat de polițiști și condus la sediul Poliției Oraşului Târgu-Cărbunești pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale.