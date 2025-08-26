Act de violența major: Lovit cu pumnii în față

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni – Formațiunea Investigații Criminale au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr de 23 de ani, din localitate, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În urmă cu două zile, aceștia au fost sesizați prin plângere de un localnic de 22 de ani, cu privire la faptul că, în noaptea de 23-24 august a.c., în timp ce se afla la o petrecere aniversară, pe raza orașului, ar fi fost lovit cu pumnii în zona feței de către tânărul reținut, suferind leziuni.

„La data de 24 august a.c., polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de agresor, fiindu-i montat un sistem electronic de supraveghere (brățară).

Ieri, în urma reținerii, celui în cauză i-a fost demontat sistemul de supraveghere electronică, până la încetarea măsurii de reținere”, a transmis IPJ Gorj.