După șoferi, val de amenzi pentru pietoni și bicicliști

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și subunităților teritoriale de poliție din județul Gorj au acționat,în perioada 18-24 august 2025, pentru impunerea respectării prevederilor legale, de către pietoni și conducătorii de trotinete.

În cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 860 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 175.000 de lei.

Din cele 860 de sancțiuni, 383 au fost aplicate pentru pietoni, 26 pentru conducătorii de trotinete și 451 pentru conducătorii de biciclete.

Acțiunile vor continua pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, a transmis IPJ Gorj.