S-a urcat băut pe bicicleta și s-a accidentat

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul că o persoană de sex bărbătesc susține că a fost acroșat de un autoturism pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din localitate.

Polițiștii Biroului Rutier s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că aspectele sesizate nu se confirmă.

„Totodată, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 21:30, un bărbat de 38 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din direcția străzii Traian către localitatea Iezureni, s-a lovit de șaua acesteia, suferind leziuni.

Conducătorul bicicletei a fost testat cu aparatul etilotest, reieșind o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj