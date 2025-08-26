Au început atelierele de meșteșuguri tradiționale la Cula de pe Digul Jiului

În perioada 26 august – 5 septembrie, în cadrul proiectului „Lemnul, Pânza și Vorba: proiect despre patrimoniul imaterial din Gorj”, opt meșteri populari autentici transmit mai departe tehnici și tradiții specifice zonei. Cei care vor să învețe un meșteșug tradițional sunt așteptați la cula de pe Digul Jiului. 26 – 30 august:

– Țesut tradițional cu Claudia Drăghescu și Maria Dinoiu – Cusături cu motive gorjenești cu Elena Mihuț și Dan Ciuncanu

1 – 5 septembrie: – Pictură pe lemn cu inspirație populară cu Alina Coconu și Tiberiu Ecovescu – Împletit nuiele și fibre vegetale cu Gheorghe Cârjă și Ion Roșu

„O parte dintre lucrările realizate vor fi expuse în octombrie, cu ocazia Zilei Patrimoniului Imaterial.

Participanții se bucură de ocazia de a redescoperi tradițiile Gorjului și de a deprinde meșteșuguri valoroase de la artiștii locali“, au transmis reprezentanții Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“.