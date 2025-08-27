Femeie reținută după ce nu a menținut distanță față de concubin

Polițiști din cadrul Postului de Poliție Fărcășești au continuat urmărirea penală faţă de o femeie de 47 de ani, din comuna Fărcășești, într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea ordinului de protecție, iar faţă aceasta a fost luată măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Polițiștii au stabilit faptul că, în zilele de 20 și 21 august a.c., pe fondul consumului de alcool în exces, femeia s-ar fi deplasat la domiciliul victimei, încălcând astfel ordinul de protecție emis la data de 31.07.2025, pe o perioadă de 4 luni, prin hotărâre civilă, de către Judecătoria Târgu Jiu, prin care era obligată la păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de victimă (fostul său concubin) și față de domiciliul acestuia din comuna Fărcășești.

„Polițiștii au luat măsurile legale, iar în urma celor două sesizări femeia a fost internată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, a transmis IPJ Gorj.