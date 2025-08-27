spot_img
    Eveniment

    Amenzi pentru „fitze”

    81

    Amenzi pentru modificările neomologate efectuate autoturismelor. La data de 26 august a.c., pe timpul nopții, polițiștii Serviciul Rutier și Biroului Rutier Târgu Jiu, în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român, au desfășurat activități de control în trafic în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din municipiu, prevenirii accidentelor de circulație înregistrate pe fondul deficiențelor tehnice ale vehiculelor și diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare.

    În cadrul acțiunii s-a urmărit cu precădere starea tehnică a autovehiculelor prin verificarea:
    •sistemului de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante;
    •sistemului de frânare;
    •mecanismului de direcție;
    •instalației de iluminare/semnalizare și echipamente electrice;
    •existenței și autenticității seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor;
    •vizibilității și legalitatea montării și utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate, dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, decât cele omologate;
    •sistemului de rulare (punți, roți, anvelope și suspensie);
    •corectitudinii datelor din certificatul de înmatriculare și concordanța acestora cu datele și caracteristicile tehnice ale vehiculelor;
    •deținerii inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia;
    •aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător.

    În urma activităților de control desfășurate, polițiștii rutieri au controlat 65 de autovehicule, au aplicat 38 de sancțiuni, în valoare de 56.750 de lei și au retras 16 certificate de înmatriculare, transmite IPJ Gorj.

