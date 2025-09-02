Locuință călcată de hoț. Proprietarul era în casă!

Un bărbat din Vâlcea a fost reținut după ce a încercat să dea o spargere în localitatea Plopșoru. Proprietarul imobilului a alertat poliția.

„La data de 1 septembrie 2025, polițiști din cadrul Postului de Poliție Plopșoru au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj un bărbat, de 33 de ani, din județul Vâlcea, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt.

În fapt, la data de 24 iulie 2025, polițiști din Turceni au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 29 de ani, din Plopșoru, cu privire la faptul că un bărbat necunoscut ar fi forțat fereastra locuinței, încercând să pătrundă înăuntru, cu scopul de a sustrage bunuri.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt”, a transmis IPJ Gorj.