spot_img
13.7 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 21, 2025
Altele
    AcasăEvenimentPercheziții în Târgu Jiu și Bălești. Ce au căutat oamenii legii!
    Eveniment

    Percheziții în Târgu Jiu și Bălești. Ce au căutat oamenii legii!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    322

    Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în localitățile Târgu Jiu și Bălești, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, din dimineața zilei de 30 septembrie 2025, în localitatea Mușetești, săvârșită de persoane necunoscute, care aveau fețele acoperite.

    În aceeși cauză se fac cercetări și pentru infracțiunea de punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, constând în aceea că în ziua de 30 septembrie, două dintre persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe ar fi folosit un autoturism care avea montate placuțe cu numere false de înmatriculare, pentru a se deplasa la locuința persoanei vătămate, din localitatea Mușetești.

    Amintim faptul că la data de 30 septembrie 2025, ora 06:29, polițiști gorjeni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de o femeie de 32 ani din comuna Mușetești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 42 de ani a fost agresat fizic în fața locuinței, fiind lovit cu pumnii de două persoane necunoscute, care aveau fețele acoperite.

    Polițiștii s-au deplasat la locul sesizării, constatând că cele sesizate se confirmă, cauza fiind preluată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, pentru continuarea cercetărilor.

    Persoana vătămată s-a prezentat la o unitate medicală, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale și i-a fost eliberat un document medical care atestă că necesită pentru vindecare 4-6 zile de îngrijiri medicale, iar leziunile produse nu i-au pus viața în primejdie.

    În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Incredibil! I-a furat mașina din față curții și i-a avariat-o.Vinovatul băut și fără permis!
    Articolul următor
    Descinderi la cagulanții de la Mușetești! Patronul Iulio Trans Târgu Jiu, audiat la IPJ Gorj
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!