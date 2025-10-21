Percheziții în Târgu Jiu și Bălești. Ce au căutat oamenii legii!

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în localitățile Târgu Jiu și Bălești, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, din dimineața zilei de 30 septembrie 2025, în localitatea Mușetești, săvârșită de persoane necunoscute, care aveau fețele acoperite.

În aceeși cauză se fac cercetări și pentru infracțiunea de punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, constând în aceea că în ziua de 30 septembrie, două dintre persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe ar fi folosit un autoturism care avea montate placuțe cu numere false de înmatriculare, pentru a se deplasa la locuința persoanei vătămate, din localitatea Mușetești.

Amintim faptul că la data de 30 septembrie 2025, ora 06:29, polițiști gorjeni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de o femeie de 32 ani din comuna Mușetești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 42 de ani a fost agresat fizic în fața locuinței, fiind lovit cu pumnii de două persoane necunoscute, care aveau fețele acoperite.

Polițiștii s-au deplasat la locul sesizării, constatând că cele sesizate se confirmă, cauza fiind preluată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, pentru continuarea cercetărilor.

Persoana vătămată s-a prezentat la o unitate medicală, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale și i-a fost eliberat un document medical care atestă că necesită pentru vindecare 4-6 zile de îngrijiri medicale, iar leziunile produse nu i-au pus viața în primejdie.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a transmis IPJ Gorj.