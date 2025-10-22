Prinși când traversau neregulamentar strada

În primele două zile de desfășurare a acțiunii pentru combaterea indisciplinei pietonale, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au aplicat 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 28.860 de lei.

Activitățile au avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere generate de nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni, precum și conștientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun atunci când traversează neregulamentar sau circulă pe partea carosabilă.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile și în perioada următoare, pentru impunerea unei conduite responsabile tuturor participanților la trafic.