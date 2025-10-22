spot_img
16.1 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 22, 2025
Altele
    AcasăEvenimentPrinși când traversau neregulamentar strada
    Eveniment

    Prinși când traversau neregulamentar strada

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    0

    În primele două zile de desfășurare a acțiunii pentru combaterea indisciplinei pietonale, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au aplicat 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 28.860 de lei.

    Activitățile au avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere generate de nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni, precum și conștientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun atunci când traversează neregulamentar sau circulă pe partea carosabilă.

    Polițiștii rutieri vor continua acțiunile și în perioada următoare, pentru impunerea unei conduite responsabile tuturor participanților la trafic.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 29.10.2025
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!