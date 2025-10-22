Nu se opresc centralele CE Oltenia! Negocieri reușite la Bruxelles

Reușită pentru Complexul Energetic Oltenia. „România nu se oprește în întuneric – păstrăm centralele pe cărbune în funcțiune”, este vestea dată de deputatul PSD Mihai Weber, veste mult așteptată la Gorj.



„Victoria pe care o anunțăm astăzi este una pentru toți românii care au dreptul la energie sigură și accesibilă. După luni de muncă și eforturi susținute, ministrul PSD Bogdan Ivan a reușit prin negocierile de la Bruxelles să țină deschisa în continuare energia pe cărbune. Este o decizie strategică și responsabilă: România nu-și permite să închidă aceste surse de energie esențiale fără alternative reale. Fără ele, am fi împinși spre importuri masive, facturi uriașe pentru populație și riscuri de blackout. Eu am spus de la început: nu putem renunța la cărbune până nu avem ce pune în loc! Am fost mereu de partea oamenilor care lucrează în aceste centrale și am luptat pentru păstrarea locurilor de muncă și a echilibrului energetic.

Din păcate, ani la rând, alți miniștri nu au făcut nimic concret. Unii doar vorbeau fără rezultate concrete, iar alții chiar se opuneau inițierii dialogului pentru prelungirea planului de restructurare. Un exemplu concret în reprezintă răspunsul dat în 2022 de ministrul Energiei de atunci, domnul Virgil Popescu, în care spunea foarte clar că ”Ministerul Energiei nu intenționează la data prezentei să inițieze un dialog cu Comisia Europeană pentru modificarea/decalarea termenelor de închidere a grupurilor energetice, respectiv a carierelor miniere din cadrul CE Oltenia, astfel de cum au fost autorizate de Comisia Europeană, prin Decizia nr. C(2022)553 final din 26.01.2022″”, transmite deputatul PSD Mihai Weber.

Parlamentarii PSD de Gorj alături de ministrul Energiei ai reușit să

” A fost nevoie de eforturi din partea mea și a întregii echipe de la Gorj și de un ministru PSD hotărât, care să transforme vorbele în fapte. Cu sprijinul nostru, Ministerul a venit cu documente clare, analize solide și o strategie care nu mai poate fi ignorată. Ce înseamnă această reușită? Siguranță energetică pentru România, locuri de muncă salvate în Gorj și alte zone carbonifere, și facturi ținute sub control pentru toți consumatorii. Nu doar că nu stingem lumina în țară, dar dăm un semnal clar: România are un plan, are viziune și are lideri care nu cedează presiunilor externe. Iar noi, cei care am crezut de la început în această luptă, ne vom asigura că această direcție este urmată până la capăt”, a mai transmis parlamentarul de Gorj.