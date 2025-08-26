spot_img
    Sute de pietoni și bicicliști amendați de polițiști

    Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și subunităților teritoriale de poliție din județul Gorj au acționat, săptămâna trecută, pentru impunerea respectării prevederilor legale, de către pietoni și conducătorii de trotinete.

    În cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 860 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 175.000 de lei.

    Din cele 860 de sancțiuni, 383 au fost aplicate pentru pietoni, 26 pentru conducătorii de trotinete și 451 pentru conducătorii de biciclete.

    Acțiunile vor continua pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere.

