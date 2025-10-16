spot_img
    ȘOC la IPJ Gorj! Un agent anchetat penal pentru amenințare și hărțuire. Și-a amenințat soția cu pistolul

    Parchetul de lângă Judecătoria Târgu Jiu efectuează cercetări penale într-un dosar în care este implicat un angajat al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Potrivit unor surse, bărbatul și-ar fi amenințat verbal soția că ar putea folosi pistolul, după o ceartă aprinsă în cuplu. Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de amenințare și hărțuire, două dosare fiind reunite și aflate sub supravegherea unui procuror din cadrul unității de parchet.

    Potrivit IPJ Gorj, Judecătoria Târgu Jiu a dispus, pe 15 octombrie 2025, emiterea unui Ordin de protecție împotriva agentului, pentru perioada de 9 luni. Măsurile includ monitorizarea electronică, interdicția de a purta sau utilizarea arma de serviciu, interdicția de a comunica cu fosta soție și obligativitatea de a păstra o distanță de cel puțin 50 de metri față de aceasta.

    „Pe întregul procesului penal, persoana bănuită beneficiază de drepturi și garanții procesuale funcționale de Cod de procedură penală, precum și de prezumție de nevinovăție. fost dispuse măsuri de verificare cu privire la săvârșirea unor posibile abateri disciplinare, în sarcina agentului”, transmite instituția.

    Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile precizează că informațiile vor fi actualizate pe măsură ce apar detalii noi.

