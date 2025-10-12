spot_img
    Șoferița de 20 de ani care a acroșat un pieton în Piața Mică din Târgu Jiu, cu dosar penal

    La data de 11 octombrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, despre faptul că ar fi accidentat un pieton pe strada 22 Decembrie 1989.

    La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier, care au stabilit faptul că apelanta, o femeie de 20 de ani, din Stănești, în timp ce conducea un autoturism pe strada 22 Decembrie 1989 din Târgu Jiu, ar fi acroșat un pieton, femeie, de 68 de ani, din Târgu Jiu, care se angajase în traversarea străzii. Șoferița s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

