Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 08.10.2025, în intervalul orar 11:00 -14:00, in vederea lucrărilor de cuplare a conductei de distributie apa potabila Pehd Dn 110 ce apartine noii extinderi de retea in cartier Jiete din Municipiul Targu Jiu.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– Cartier Jiete din Municipiul Targu Jiu

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă